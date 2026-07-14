Subaru va rappeler plus de 541 000 véhicules aux États-Unis en raison d'une étiquette erronée

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Subaru 7270.T procède au rappel de 541 237 véhicules aux États-Unis, car ceux-ci ont été fabriqués avec une charge maximale admissible par essieu (GAWR) erronée indiquée sur l'étiquette de certification, a annoncé mardi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) des États-Unis.