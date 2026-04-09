StubHub va payer 10 millions de dollars pour régler l'affaire du prix des billets de la FTC

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(Ajout d'un commentaire de StubHub aux paragraphes 6 et 7)

StubHub Holdings STUB.N a accepté jeudi de payer 10 millions de dollars pour régler les accusations de la Federal Trade Commission américaine selon lesquelles la plateforme n'a pas divulgué aux consommateurs le prix total des billets pour des événements en direct.

La société a annoncé les prix des billets sur son site internet "sans divulguer clairement et ostensiblement le montant que les consommateurs paieraient en réalité, y compris tous les frais obligatoires", a déclaré la FTC dans une plainte et une proposition de règlement déposées auprès du tribunal de district américain pour le district sud de New York.

L'agence a commencé à appliquer sa "Fees Rule" en mai de l'année dernière, exigeant des entreprises qu'elles divulguent clairement le prix total des billets d'entrée à des événements en direct.

La FTC a indiqué qu'elle avait envoyé une lettre d'avertissement à la plateforme de billetterie après la mise en place de la règle.

Dans le cadre de ce règlement, l'entreprise offrira une aide financière aux consommateurs éligibles.

Un porte-parole de StubHub a déclaré que la société n'était pas d'accord avec le point de vue de la FTC sur l'affaire, mais qu'elle remboursait une partie des frais des acheteurs concernés afin de répondre aux préoccupations de l'agence.

"Ce règlement couvre un nombre limité de transactions, couvrant seulement trois jours en mai 2025, où certaines annonces sur notre site ont pu afficher des prix de billets hors frais", a déclaré le porte-parole.

L'ordonnance impose également à StubHub d'indiquer le prix total de manière plus visible sur sa plateforme.

L'agence a intensifié ses efforts d'application suite au décret de l'administration Trump sur la billetterie en mars dernier, qui ordonne à la FTC de " prendre les mesures appropriées ... pour assurer la transparence des prix à toutes les étapes du processus d'achat de billets, y compris sur le marché secondaire de la billetterie. "