StubHub s'effondre le deuxième jour après son introduction en bourse
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre -

**

** Actuellement, la valeur de STUB, basée à New York, est estimée à environ 7,5 milliards de dollars, sur la base du nombre total d'actions en circulation indiqué dans le prospectus de l'offre ()

** L'offre de STUB est intervenue faisait l'objet d'une enquête ()

** Entre-temps, les introductions en bourse ont eu le vent en poupe ces derniers temps, les nouvelles inscriptions poursuivant leur retour en force () après les vacances de la fête du travail

** En effet, la société de cybersécurité Netskope NTSK.O est prête à faire ses débuts sur () jeudi, après que son introduction en bourse de 908 millions de dollars ait été évaluée à 19 dollars, soit la limite supérieure de la fourchette prévue

