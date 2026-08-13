StubHub recule après avoir publié des prévisions de bénéfices inférieures aux attentes, ce qui a conduit BofA à revoir sa notation à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action de la plateforme de revente de billets StubHub Holdings STUB.N a chuté de 12,7 % à 7,5 dollars en séance matinale

** Mercredi, après la clôture des marchés, la société a relevé ses prévisions d’EBITDA ajusté pour 2026 à 420 millions de dollars, un chiffre inférieur aux attentes des analystes qui s’élevaient à 457,34 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Le cabinet d'analyse BofA Global Research a abaissé la note de STUB de « neutre » à « sous-performance » et a revu son objectif de cours à la baisse, le ramenant de 11 $ à 7,5 $

** À court terme, les ventes de billets pourraient rebondir par rapport aux plus bas d’août et soutenir la hausse, mais nous voyons également un risque pesant sur les estimations pour 2027 (qui tablent sur un effet de levier marketing accru), indique la société de courtage

** En tenant compte de l’évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 44,4 % depuis le début de l’année