StubHub perd 6 % au premier jour de cotation à la Bourse de New York
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 22:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour jusqu'à la clôture du marché)

17 septembre -

** La plateforme de vente de billets StubHub STUB.N efface ses premiers gains et termine en baisse lors de ses débuts à la Bourse de New York le mercredi, après une introduction en bourse très attendue

** STUB a ouvert à 25,35 $ contre 23,50 $ pour l'introduction en bourse et s'est échangé jusqu'à 27,89 $ en début de séance. Mais l'action a ensuite fortement baissé et a terminé en baisse de 6,4 % à son plus bas niveau en séance, soit 22 $

** STUB, basée à New York, a déclaré mardi () avoir vendu environ 34 millions d'actions au milieu de la fourchette 22-25 dollars, pour un montant total de 800 millions de dollars

** Sous la direction du cofondateur Eric Baker, STUB a atteint une valeur d'environ 8,6 milliards de dollars au prix de l'introduction en bourse

** Ceci alors que le marché des introductions en bourse

** STUB envisageait de s'introduire en bourse depuis au moins 2022, d'abord par le biais d'une cotation directe, puis a suspendu ses projets d'introduction en bourse () en avril, la volatilité due aux droits de douane ayant entraîné la fermeture du marché des nouvelles cotations

** L'introduction en bourse intervient alors que Ticketmaster, propriété de Live Nation LYV.N , fait l'objet d'une enquête () de la part des autorités de régulation américaines

** JP Morgan et Goldman Sachs dirigent un syndicat de souscription de 14 sociétés pour l'introduction en bourse de STUB. (Cliquez ici pour le prospectus d'offre)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

LIVE NATION ENT
169,460 USD NYSE -0,56%
VIVID SEATS RG-A
16,9800 USD NASDAQ -0,47%
