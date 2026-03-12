Stryker signale des perturbations dans les commandes et la fabrication au lendemain de la cyberattaque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de matériel médical Stryker

SYK.N a déclaré jeudi qu'une cyberattaque ayant touché ses systèmes informatiques un jour plus tôt perturbait largement ses activités, notamment sa capacité à traiter les commandes, à fabriquer des produits et à les expédier aux clients.

Un groupe de pirates informatiques lié à l'Iran, appelé Handala, a revendiqué l'attaque, affirmant qu'il s'agissait de représailles à une attaque contre une école de filles à Minab, dans le sud de l'Iran.

L'école a été touchée le premier jour des attaques américano-israéliennes contre l'Iran, tuant environ 150 élèves, selon l'ambassadeur de l'Iran auprès de l'ONU à Genève, Ali Bahreini. Reuters n'a pas vérifié ce chiffre de manière indépendante.

Stryker a révélé le problème pour la première fois le 11 mars , en indiquant qu'elle avait connu une perturbation globale de son environnement Microsoft.

L'incident n'a pas affecté les services liés aux patients ni ses produits médicaux connectés, a déclaré la société, même si l'ampleur et l'impact financier ne sont pas encore connus.

L'entreprise, qui compte 56 000 employés et opère dans 61 pays, a indiqué que son enquête était en cours.