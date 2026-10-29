Stryker recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action Stryker SYK.N recule de 8,5 % à 285,30 dollars en séance prolongée

** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 14,80 $ et 14,90 $, contre une fourchette précédente de 14,95 $ à 15,10 $

** Les analystes tablaient sur un bénéfice annuel par action de 14,95 dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires net en 2026 comprise entre 6,5 % et 7 %, contre une fourchette précédemment attendue de 8,3 % à 9,3 %

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 3,52 $ au troisième trimestre, contre des estimations des analystes de 3,55 $

** Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre est en hausse de 7,7 % à 6,5 milliards de dollars, contre des estimations de 6,62 milliards de dollars

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 11,5 % depuis le début de l'année