Stryker recule après avoir resserré ses prévisions de bénéfice annuel

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31 juillet - ** Les actions de Stryker SYK.N reculent de 5,1 % à 330,45 dollars en pré-ouverture

** Le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé jeudi avoir resserré ses prévisions de bénéfice par action ajusté annuel, les ramenant à une fourchette comprise entre 14,95 et 15,10 dollars, contre une fourchette précédente de 14,90 à 15,10 dollars

** Il annonce un BPA ajusté de 3,69 $ au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,49 $, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de SYK, à 6,6 milliards de dollars, dépasse les estimations de 6,58 milliards de dollars

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse d'environ 1 % depuis le début de l'année