Stryker nomme Stiles, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur général pour succéder à Lobo, un vétéran du secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de dispositifs médicaux Stryker SYK.N a annoncé mardi avoir nommé Spencer Stiles, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur général à compter du 1er janvier 2027. Il succédera ainsi à Kevin Lobo, qui occupait ce poste depuis 14 ans.

L'action de la société a reculé de 1,7% en début de séance.

Voici quelques détails:

* Selon la société, M. Stiles travaille chez Stryker depuis près de trois décennies. Il a débuté au sein de la division d’endoscopie en 1999 et a depuis occupé des postes de direction dans la quasi-totalité de ses divisions

* M. Stiles est devenu président et directeur des opérations de Stryker en janvier 2026

* Cette nomination intervient un mois après que les dirigeants de Stryker ont averti que les difficultés de production persisteraient tout au long du second semestre, tout en signalant un ralentissement des interventions de prothèses de hanche et de genou

* Stryker a également été victime d’une cyberattaque en mars, revendiquée par le groupe de hackers iraniens Handala

* Kevin Lobo deviendra président exécutif du conseil d’administration, a déclaré la société basée à Portage, dans le Michigan, ajoutant que cette transition à la tête de l’entreprise s’inscrivait dans le cadre d’un processus de succession planifié

* Stryker fabrique du matériel chirurgical, des prothèses articulaires et des dispositifs utilisés pour traiter les affections cérébrales et vasculaires

* Parmi les principaux concurrents de Stryker sur le marché de l’orthopédie figurent Johnson & Johnson JNJ.N et Zimmer Biomet ZBH.N

* Sous la direction de M. Lobo, Stryker a réalisé plus de 60 acquisitions, notamment celle d’Inari Medical pour environ 4,9 milliards de dollars en 2025, le rachat du fabricant d’implants osseux Wright Medical pour environ 4 milliards de dollars en 2020, ainsi que l’acquisition d’Amplitude Vascular Systems cette année

* Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan, a décrit M. Stiles comme un dirigeant très compétent, entretenant de solides relations avec les investisseurs, et parfaitement armé pour réussir dans ses nouvelles fonctions