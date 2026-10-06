 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stryker nomme Stiles, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur général pour succéder à Lobo, un vétéran du secteur
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 15:36

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de dispositifs médicaux Stryker SYK.N a annoncé mardi avoir nommé Spencer Stiles, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur général à compter du 1er janvier 2027. Il succédera ainsi à Kevin Lobo, qui occupait ce poste depuis 14 ans.

L'action de la société a reculé de 1,7% en début de séance.

Voici quelques détails:

* Selon la société, M. Stiles travaille chez Stryker depuis près de trois décennies. Il a débuté au sein de la division d’endoscopie en 1999 et a depuis occupé des postes de direction dans la quasi-totalité de ses divisions

* M. Stiles est devenu président et directeur des opérations de Stryker en janvier 2026

* Cette nomination intervient un mois après que les dirigeants de Stryker ont averti que les difficultés de production persisteraient tout au long du second semestre, tout en signalant un ralentissement des interventions de prothèses de hanche et de genou

* Stryker a également été victime d’une cyberattaque en mars, revendiquée par le groupe de hackers iraniens Handala

* Kevin Lobo deviendra président exécutif du conseil d’administration, a déclaré la société basée à Portage, dans le Michigan, ajoutant que cette transition à la tête de l’entreprise s’inscrivait dans le cadre d’un processus de succession planifié

* Stryker fabrique du matériel chirurgical, des prothèses articulaires et des dispositifs utilisés pour traiter les affections cérébrales et vasculaires

* Parmi les principaux concurrents de Stryker sur le marché de l’orthopédie figurent Johnson & Johnson JNJ.N et Zimmer Biomet ZBH.N

* Sous la direction de M. Lobo, Stryker a réalisé plus de 60 acquisitions, notamment celle d’Inari Medical pour environ 4,9 milliards de dollars en 2025, le rachat du fabricant d’implants osseux Wright Medical pour environ 4 milliards de dollars en 2020, ainsi que l’acquisition d’Amplitude Vascular Systems cette année

* Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan, a décrit M. Stiles comme un dirigeant très compétent, entretenant de solides relations avec les investisseurs, et parfaitement armé pour réussir dans ses nouvelles fonctions

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
254,540 USD NYSE +0,64%
STRYKER
280,355 USD NYSE -1,75%
ZIMMER BIOMET HL
90,320 USD NYSE -1,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 865,07 +0,40%
Pétrole Brent
100,04 -0,18%
HAFFNER ENERGY
0,78 -0,51%
SCHNEIDER ELECTRIC
260,5 -4,51%
MEDINCELL
26,76 +16,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank