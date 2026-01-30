 Aller au contenu principal
Stryker en hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions du fabricant de matériel médical Stryker SYK.N augmentent de 1,3 % à 359 $ avant le marché

** La société a déclaré tard jeudi qu'elle s'attendait à un bénéfice ajusté par action pour l'année entière de 14,90 $ à 15,10 $, par rapport à son estimation précédente de 13,50 $ à 13,60 $ ** SYK a également battu les estimations pour le quatrième trimestre pour le bénéfice ajusté et les revenus

** Le directeur général Kevin Lobo s'attend à un impact tarifaire de 400 millions de dollars cette année, soit 200 millions de dollars de plus que sa projection précédente

** Au moins deux maisons de courtage ont relevé leurs objectifs de cours sur SYK après les résultats positifs

** L'action SYK a baissé de 2,38% en 2025

Valeurs associées

STRYKER
354,070 USD NYSE 0,00%
