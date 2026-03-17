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Stryker déclare que la cyberattaque sur son réseau a été contenue
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 12:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de matériel médical Stryker

SYK.N a déclaré mardi qu'il avait maîtrisé une cyberattaque qui avait causé une perturbation généralisée de ses activités et qu'il donnait désormais la priorité à la restauration des systèmes qui soutiennent directement les clients, les commandes et les expéditions. Une cyberattaque le 11 mars a affecté les opérations de Stryker , entravant le traitement des commandes, la fabrication et les expéditions. Un groupe de pirates informatiques lié à l'Iran, appelé Handala, a revendiqué l'attaque le même jour, affirmant qu'il s'agissait de représailles après une attaque contre une école de filles à Minab, dans le sud de l'Iran.

Le personnel de Stryker a constaté que les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables et d'autres appareils distants fonctionnant sous le système d'exploitation Windows de Microsoft et pouvant se connecter à ses plates-formes informatiques avaient été touchés par l'attaque.

Aucun service lié aux patients ni aucun produit médical connecté n'a été touché, a précisé la société, qui n'a toutefois pas donné de détails sur l'impact financier de l'attaque.

Stryker, qui compte 56 000 employés

et

opère dans 61 pays, a déclaré qu'elle se coordonnait avec les autorités compétentes

et des

experts externes en cybersécurité dans le cadre de son enquête sur l'incident.

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