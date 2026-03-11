 Aller au contenu principal
Stryker chute après des informations sur une cyberattaque présumée liée à l'Iran
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions du fabricant de matériel médical Stryker SYK.N chutent de 4,3 % à 343,22 $

** Stryker est confronté à une panne mondiale de ses systèmes et le Wall Street Journal a rapporté, citant des personnes familières avec la situation, que les employés et les sous-traitants ont vu le logo d'un groupe de piratage lié à l'Iran sur les pages de connexion de l'entreprise

** Le logo de Handala, un groupe de piratage pro-palestinien, est apparu sur des pages de connexion, selon des personnes au fait de la situation et des messages publiés sur les réseaux sociaux

** L'entreprise a conseillé à ses employés de ne pas allumer les appareils fournis par l'entreprise et de se déconnecter immédiatement de tous les réseaux, selon un courriel consulté par le WSJ

** En incluant les mouvements de la séance, l'action SYK a baissé de 1,5 % depuis le début de l'année

