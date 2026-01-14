Structure Therapeutics s'attend à ce que les pilules captent jusqu'à 50 % du marché de l'obésité GLP-1 d'ici 2030

(Ajoute des détails de l'interview tout au long du texte, ainsi que le contexte au paragraphe 7) par Maggie Fick, Sabrina Valle et Puyaan Singh

Le directeur général de Structure Therapeutics GPCR.O s'attend à ce que les pilules amaigrissantes orales s'emparent de la moitié du marché du GLP-1 d'ici 2030, en partie grâce à la demande refoulée des patients et des médecins.

Structure estime qu'il existe un marché de un à trois milliards de personnes obèses ou en surpoids dans le monde pour les médicaments de perte de poids par voie orale, a déclaré Raymond Stevens, directeur général de Structure, à Reuters mercredi.

Selon lui, le marché du GLP-1 a jusqu'à présent été alimenté par les endocrinologues et les spécialistes de la médecine de l'obésité qui prescrivaient ces médicaments, fabriqués par Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N .

"Maintenant, tout d'un coup, ce sont les médecins de premier recours, les généralistes, qui sont concernés... c'est là que nous allons vraiment voir la plus forte croissance", a déclaré Raymond Stevens, ajoutant que les médecins de premier recours préfèrent généralement prescrire des médicaments par voie orale plutôt que des injections.

La société recherche un partenaire stratégique qui entretient des relations étroites avec les médecins de premier recours, a indiqué Raymond Stevens, ajoutant "qu'en fin de compte, c'est ainsi que l'on gagne."

"Il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à cet espace... Elles vont réaliser de nombreuses transactions dans ce domaine", a déclaré Raymond Stevens, alors que les fabricants de médicaments cherchent à exploiter le marché potentiel des médicaments amaigrissants, qui représente 150 milliards de dollars.

En novembre dernier, Pfizer PFE.N a acquis Metsera pour 10 milliards de dollars, prenant ainsi pied sur ce marché en pleine expansion à la suite d'une féroce guerre d'enchères avec Novo Nordisk.