Structure Therapeutics en hausse après la réussite d'un essai de phase intermédiaire sur un médicament pour la perte de poids

8 décembre - ** Les actions de Structure Therapeutics

GPCR.O augmentent de15,7 % à 41,3 $avant la mise sur le marché ** Le médicament expérimental de GPCR, l'aleniglipron, à une dose de 120 mg , a montré une réduction de poids de 11,3 % dans une étude de phase intermédiaire, un chiffre statistiquement significatif par rapport au placebo après 36 semaines

** L'entreprise prévoit de lancer un essai de phase avancée à la mi-2026

** Une autre étude explorant des doses plus élevées d'aleniglipron a montré une perte de poids allant jusqu'à 15,3 % à 36 semaines

** Le paysage actuel des traitements de l'obésité comprend le Wegovy du fabricant danois Novo Nordisk NOVOb.CO et le Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , qui dominent tous deux le marché ** La pilule expérimentale de perte de poids VK2735 de Viking Therapeutics n'a pas réussi à dépasser les attentes de Wall Street en août

** A la dernière clôture, l'action GPCR était en hausse de 27,4 % depuis le début de l'année