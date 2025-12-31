Structure Therapeutics double alors que les autres développeurs de médicaments contre l'obésité déclinent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions de Structure Therapeutics

GPCR.O ont plus que doublé cette année, après avoir baissé de 33% en 2024

** Structure a déclaré au début du mois que sa pilule orale expérimentale contre l'obésité a montré une réduction de poids de 11,3 % à la dose de 120 mg après 36 semaines dans le cadre d'une étude à mi-parcours

** Les actions d'autres développeurs de médicaments contre l'obésité, tels que Viking Therapeutics VKTX.O et Altimmune

ALT.O , devraient terminer dans le rouge

** Le marché des médicaments pour la perte de poids est en pleine expansion, les entreprises de biotechnologie s'efforçant de gagner des parts dans un secteur dominé par Novo Nordisk

NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N .

** Les analystes prévoient que le secteur générera environ 150 milliards de dollars de ventes annuelles au cours de la prochaine décennie

** Les actions de Viking sont en baisse de 12,2% cette année après avoir plus que doublé en 2024; la société a déclaré que sa pilule expérimentale pour la perte de poids a aidé les patients à perdre 12,2% de leur poids corporel lors d'un essai à mi-parcours, manquant les attentes les plus élevées de Wall Street de 15%

** Les actions d'Altimmune ont chuté de 49,9 % cette année et devraient connaître leur troisième année consécutive de baisse