Structure Therapeutics double alors que les autres développeurs de médicaments contre l'obésité déclinent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
31 décembre - ** Les actions de Structure Therapeutics
GPCR.O ont plus que doublé cette année, après avoir baissé de 33% en 2024
** Structure a déclaré au début du mois que sa pilule orale expérimentale contre l'obésité a montré une réduction de poids de 11,3 % à la dose de 120 mg après 36 semaines dans le cadre d'une étude à mi-parcours
** Les actions d'autres développeurs de médicaments contre l'obésité, tels que Viking Therapeutics VKTX.O et Altimmune
ALT.O , devraient terminer dans le rouge
** Le marché des médicaments pour la perte de poids est en pleine expansion, les entreprises de biotechnologie s'efforçant de gagner des parts dans un secteur dominé par Novo Nordisk
** Les analystes prévoient que le secteur générera environ 150 milliards de dollars de ventes annuelles au cours de la prochaine décennie
** Les actions de Viking sont en baisse de 12,2% cette année après avoir plus que doublé en 2024; la société a déclaré que sa pilule expérimentale pour la perte de poids a aidé les patients à perdre 12,2% de leur poids corporel lors d'un essai à mi-parcours, manquant les attentes les plus élevées de Wall Street de 15%
** Les actions d'Altimmune ont chuté de 49,9 % cette année et devraient connaître leur troisième année consécutive de baisse
