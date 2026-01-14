Structure s'attend à ce que les pilules capturent 25 à 50 % du marché des GLP-1 contre l'obésité d'ici 2030

Structure Therapeutics GPCR.O a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à ce que les médicaments oraux pour la perte de poids capturent de 25 à 50 % du marché des GLP-1 d'ici 2030, une estimation optimiste dont le directeur général a dit qu'elle était motivée en partie par la demande refoulée de pilules de la part des patients et des médecins.