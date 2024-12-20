Strongpoint ASA STRO.OL :
* STRONGPOINT ET VUSIONGROUP ANNONCENT UN PARTENARIAT INTERNATIONAL MULTIFORME
* L'ACCORD DE REVENTE ACTUEL AVEC PRICER AB COURT JUSQU'AU 27 JUIN 2025
* VUSIONGROUP VA INTÉGRER LA PLATEFORME DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DE BOUT EN BOUT DE STRONGPOINT DANS SA PLATEFORME CLOUD IOT POUR LA VENTE AU DÉTAIL
* STRONGPOINT SERA UN REVENDEUR A VALEUR AJOUTEE DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DE VUSIONGROUP POUR LE COMMERCE DE DETAIL, A PARTIR DU 28 JUIN 2025
Pour plus de détails, cliquez sur STRO.OL
(Rédaction de Gdansk)
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