La moitié des sièges du Sénat renouvelée, le RN espère un groupe

Élections sénatoriales françaises pour renouveler la moitié du Sénat

La moitié ‌du Sénat français est renouvelée ce dimanche lors ​d'élections au suffrage universel indirect dont l'un des principaux enjeux est la capacité du Rassemblement national (RN) à ​constituer un groupe, soit au moins dix élus.

Un total de ​178 sièges - sur 348 - est ⁠remis en jeu cette année à la ‌chambre haute, renouvelée à 50% tous les trois ans via un collège de "grands électeurs", ​maires et délégués ‌de conseils municipaux pour la plupart.

Premier ⁠parti d'opposition à l'Assemblée nationale, le RN de Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle de 2027, ⁠compte jusqu'ici ‌trois sénateurs.

Sa percée lors des élections municipales ⁠de mars, en particulier dans les communes ‌du pourtour méditerranéen, lui permet d'espérer améliorer ⁠sa représentativité au Sénat où la droite ⁠républicaine est ‌majoritaire depuis les années 1970 - à l'exception d'une parenthèse ​socialiste entre 2011 ‌et 2014.

A gauche, les écologistes pourraient reculer après la perte de plusieurs ​mairies au printemps et La France insoumise espère faire son entrée au palais du ⁠Luxembourg en décrochant au moins un siège.

Avant le scrutin de ce dimanche, le groupe Les Républicains du Sénat comptait 131 sièges, devant le groupe Socialiste, écologiste et républicain (64 sièges).

(Rédigé par Elizabeth Pineau, édité ​par Sophie Louet)