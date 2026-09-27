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A Lourdes, Léon XIV face aux victimes de violences sexuelles dans l'Eglise
information fournie par AFP 27/09/2026 à 03:50
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Le pape Léon XIV salue les fidèles depuis sa "Papamobile" à Lourdes, le 26 septembre 2026, lors de la deuxième journée de sa visite en France ( AFP / Ed JONES )

Le pape Léon XIV salue les fidèles depuis sa "Papamobile" à Lourdes, le 26 septembre 2026, lors de la deuxième journée de sa visite en France ( AFP / Ed JONES )

Après deux jours à Paris où il a attiré plus d'un million de personnes, Léon XIV poursuit dimanche à Lourdes sa visite en France, avec une nouvelle messe et un rendez-vous très attendu avec des victimes de violences sexuelles dans l'Église.

La ville pyrénéenne d'environ 13.600 habitants s'est parée des couleurs jaune et blanc du Vatican, commerces et restaurants affichant dans leurs vitrines le portrait du souverain pontife. Les pèlerins devraient être au nombre de 200.000 au cours du week-end, selon la préfecture, pour prolonger l'enthousiasme perçu dans la capitale.

Dimanche, sa journée commencera par une rencontre avec les évêques français, avant un bain de foule en papamobile (10H15) sur la prairie du sanctuaire marial, qui accueille trois millions de visiteurs par an.

Devant les 150.000 personnes attendues, Léon XIV y célèbrera ensuite une nouvelle messe en plein air (11H00), comme l'avaient fait avant lui Benoît XVI en 2008 et Jean-Paul II, en 1983 et 2004.

Un pape à Lourdes, "c'est le Graal, c'est comme Dieu qui arrive", a affirmé samedi à l'AFP Anne-Marie Mazars, 56 ans, venue de Rodez (Aveyron) avec une amie dans une ville où l'ensemble des hôtels affichent complet.

La circulation a été coupée dans la ville, les pèlerins ne pouvant y accéder que par bus spécialement affrétés ou par des navettes depuis Tarbes, à environ 25 km.

"Mascarade"

Le pape Léon XIV préside une prière avec des fidèles aux côtés de l'archevêque italien Diego Ravelli (à gauche) à la grotte de Massabielle, dans le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, le 26 septembre 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le pape Léon XIV préside une prière avec des fidèles aux côtés de l'archevêque italien Diego Ravelli (à gauche) à la grotte de Massabielle, dans le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, le 26 septembre 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

La journée de Robert Prevost se poursuivra par une rencontre avec des fidèles malades ou en situation de handicap (15H30), une entrevue avec des religieuses et, avant une procession aux flambeaux à 21H00, une étape très scrutée: une rencontre à huis clos avec sept victimes de violences sexuelles dans l'Église en France.

Léon XIV est très attendu sur ce sujet sensible, d'autant qu'il n'en a encore rien dit depuis son arrivée vendredi à Paris, malgré de nombreuses et longues interventions.

Le sujet reste brûlant pour l'Église de France, cinq ans après le rapport choc qui avait estimé à 330.000 le nombre de victimes mineures en son sein depuis 1950.

Parmi les victimes qui rencontreront le pape figure un ancien de l'institution Notre-Dame de Bétharram, mais aucun représentant de collectif - un choix très critiqué par ces derniers, qui déplorent "une mascarade" sans concertation ou "un jeu de concurrence victimaire".

En Espagne où il avait rencontré six victimes en juin, Léon XIV avait dénoncé un "fléau" et demandé "vérité, justice et réparation".

Pour la venue du souverain pontife, la basilique du célèbre sanctuaire aura totalement recouvert les mosaïques de sa façade, car elles ont été réalisées par Marko Rupnik, un prêtre slovène accusé d'agressions sexuelles.

"Sacrifice de soi"

Arrivé samedi soir à Lourdes, le pape américain est de nouveau allé au contact des fidèles au crépuscule sur la route menant jusqu'au sanctuaire, acclamé par des milliers de personnes, une nouvelle scène mêlant ferveur et liesse populaire comme depuis son arrivée en France.

Sous la pleine lune, le pape américain a lancé un message subtilement politique lors d'une prière très recueillie à la grotte de Massabielle, où se seraient produites les 18 apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous en 1858.

"Obtiens pour la France des gouvernants sages et généreux, prêts au sacrifice de soi, capables de relever les défis et désireux de servir le bien commun", a-t-il déclaré, à sept mois de l'élection présidentielle.

Léon XIV s'envolera lundi matin pour Metz pour la troisième et dernière étape de sa visite, où l'attendra une séquence plus européenne et interreligieuse.

A Paris, du Stade de France à la cathédrale Notre-Dame de Paris, de l'Elysée à la place de la Concorde où il a célébré samedi une messe géante devant 800.000 personnes, le pape américain a drainé des foules considérables.

Cette visite suscite également une couverture médiatique inédite et enjouée, avec des heures d'édition spéciale sur plusieurs chaînes de télévision. "Jour de Concorde", titre dimanche le Parisien, tandis que le site du Monde campait samedi soir Léon XIV en "pape tranquille et rassembleur", qui "fait le plein à Paris".

Pape Leon XIV
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