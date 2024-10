Strike Magazine Novembre 2024 : l’énergie surfe sur la vague de l’IA

Strike Novembre 2024

Nvidia a perdu sa place des plus grandes performances du S&P 500 depuis janvier. En effet, au 16 octobre 2024, Vistra Corp. affichait une performance de 237 % quand Nvidia, lui, ne performait « que » de 174 %. Mais qui est cette entreprise méconnue du grand public qui ose détrôner le géant des semi-conducteurs ?

Depuis 2022 et l'avènement des intelligences artificielles, le marché de l'énergie ne fait que croître. Ces dernières sont en effet extrêmement énergivores et nécessitent une quantité très élevée d'énergie pour leurs apprentissages. L'IA repose sur une technique de Machine Learning qui cherche des schémas répétitifs dans les données et cela requiert une gigantesque puissance de calcul, ce qui fait grimper la consommation d'énergie.

À titre d'exemple, une famille de 4 personnes consomme environ 12 MWh par an en moyenne, quand l'apprentissage d'une IA générative basique consomme plus de 1 200 MWh, soit l'équivalent de la consommation d'un foyer moyen pendant plus d'un siècle.

Le florissement des IA, de plus en plus nombreuses et complexes, appelle donc de plus en plus d'énergie, et cette demande se répercute sur le marché de l'énergie : le top 4 du S&P 500 est aussi une entreprise de production et distribution d'énergie, Constellation Energy Corp, avec +134 % depuis le début de l'année. Mais ce qui fait la force et la réussite de cette dernière est qu'elle a fait le pari de l'énergie verte et bas carbone. En effet, cette entreprise de la côte Est des États-Unis concentre sa production sur l'énergie nucléaire, hydraulique, éolienne et solaire, qu'elle distribue à des clients à forte demande telles que des institutions, des agrégations communautaires ou bien des entreprises publiques. Enfin, elle peut compter sur Microsoft qui s'est engagé avec un contrat de 20 ans pour lui acheter de l'énergie nucléaire pour ses datacenters.

Le marché des énergies semble donc regorger d'opportunités pour les années à venir et, tout comme les IA, il convient de garder un oeil sur son évolution pour ne rien manquer.

Romain Borean

Société Générale Produits de Bourse, 16 octobre 2024

* Les chiffres cités sont ceux observés à l'écriture du magazine

