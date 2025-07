Strike Magazine Juillet/Août 2025 : du lien entre Hamlet et les produits de Bourse ?

Strike Juillet-Août 2025

Les marchés financiers sont parfois difficilement lisibles et la prise de décision de tout investisseur demeure un véritable défi, même pour les plus aguerris d'entre vous. C'est en partant de ce principe évident que nous nous sommes employés depuis plusieurs années maintenant à créer un espace de débat et de réflexion sur la bourse, l'investissement

et le trading: le talk-show « Trade ou pas Trade ».

Le titre de notre émission n'est pas anodin. Il évoque le dilemme auquel chaque investisseur est confronté: faut-il acheter, faut-il vendre, faut-il revendre ou bien garder sa position, ou encore faut-il agir ou rester inactif ? À l'image du célèbre monologue d'Hamlet, où le prince s'interroge sur l'essence même de l'existence avec sa célèbre question « Être ou ne

pas être », nous vous proposons d'explorer les complexités des marchés financiers, « cette terre inconnue dont les frontières se referment sur tous les voyageurs », une métaphore qui résonne avec la peur de l'inconnu qui paralyse souvent la volonté d'agir de l'investisseur.

2 fois par mois, « Trade ou Pas Trade » fait intervenir des spécialistes des marchés financiers qui partagent leurs analyses, leurs perspectives et, bien sûr, débattent, lorsqu'ils ne sont pas d'accords, en confrontant leurs arguments, leur interprétation et la lecture que chacun d'entre eux fait des outils d'analyse qu'ils ont à disposition.

Après 60 émissions, je remercie avec la plus grande gratitude et le même émerveillement d'en apprendre toujours autant, à chacun de nos enregistrements, nos nombreux intervenants réguliers : Dorian Abadie et Selina Seremet (MeilleurTaux Placement), JeanLouis Cussac (Perceval Finance Conseil), Marc Dagher (DT Expert), Denis Desclos (SFAT),

Nicolas Galland (Capital.fr), Bruno Kus (Le Revenu), Mathieu Lebrun (Publications Agora), Franck Morel et Tommy Douziech (Zone Bourse), André Malpel (IAT), Nicolas Schneller (Trading Institut) et tous les autres qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre sur le plateau.

Diffusé sur Boursorama.com et la chaîne YouTube SGBourse, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne pour être parmi les premiers à pouvoir prendre connaissance de nouveaux enregistrements dès leur parution. Nous espérons ainsi que vous pourrez disposer davantage d'outils afin de naviguer au mieux dans cette « terre inconnue » pour mieux appréhender l'évolution des marchés financiers.

Thibaud Renoult

Société Générale Produits de Bourse, 23 juin 2025

