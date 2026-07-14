Stride recule après le lancement de "Claude for Teachers" par Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 juillet - ** Les actions LRN.N de la société d'edtech Stride reculent de 4,1 % à 88,24 dollars
** Anthropic lance "Claude for Teachers"
** Ce produit offre aux enseignants certifiés de la maternelle à la terminale aux États-Unis un accès gratuit aux fonctionnalités premium de Claude
** "Claude for Teachers" permet aux enseignants d’accéder à des ressources pédagogiques et à des outils éducatifs adaptés à l’enseignement primaire et secondaire
** Anthropic collabore également avec l'American Federation of Teachers afin d'aligner ses conditions générales et ses pratiques en matière de confidentialité sur les normes de cette dernière
** Compte tenu de l'évolution du cours en séance, LRN affiche une hausse de 35,9 % depuis le début de l'année
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