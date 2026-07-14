 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stride recule après le lancement de "Claude for Teachers" par Anthropic
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 17:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Les actions LRN.N de la société d'edtech Stride reculent de 4,1 % à 88,24 dollars

** Anthropic lance "Claude for Teachers"

** Ce produit offre aux enseignants certifiés de la maternelle à la terminale aux États-Unis un accès gratuit aux fonctionnalités premium de Claude

** "Claude for Teachers" permet aux enseignants d’accéder à des ressources pédagogiques et à des outils éducatifs adaptés à l’enseignement primaire et secondaire

** Anthropic collabore également avec l'American Federation of Teachers afin d'aligner ses conditions générales et ses pratiques en matière de confidentialité sur les normes de cette dernière

** Compte tenu de l'évolution du cours en séance, LRN affiche une hausse de 35,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

STRIDE
87,875 USD NYSE -4,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 366,85 +0,03%
Pétrole Brent
85 +2,02%
2CRSI
28,2 -4,41%
NANOBIOTIX
36,2 +3,61%
SOITEC
102,75 +5,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank