 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stride progresse après des résultats positifs au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 01:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 janvier - ** Les actions de la société d'edutech Stride LRN.N en hausse de 31,5 % à 95,25 $ après la cloche

** Les revenus de la société pour le 2ème trimestre augmentent de 7,5% en glissement annuel pour atteindre 631,3 millions de dollars contre une estimation moyenne des analystes de 627,9 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Les inscriptions au 2ème trimestre ont augmenté de 7,8%; le revenu par inscription a augmenté de 1,8%

** Le bénéfice ajusté par action de 2,50 $ au deuxième trimestre dépasse les estimations de 2,08 $ par action

** La société prévoit un bénéfice d'exploitation annuel ajusté de 485 millions de dollars à 505 millions de dollars, en hausse par rapport à 475 millions de dollars à 500 millions de dollars

** Pour le troisième trimestre, LRN prévoit un chiffre d'affaires compris entre 615 et 645 millions de dollars, contre 613,6 millions de dollars estimés

** LRN prévoit un résultat d'exploitation ajusté compris entre 130 et 140 millions de dollars pour le troisième trimestre

** L'action a chuté de 37,5 % en 2025

Valeurs associées

STRIDE
72,490 USD NYSE +1,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank