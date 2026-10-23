Streetview : Les sociétés de courtage voient un contexte favorable pour Valero grâce aux marges de raffinage et à l'avantage concurrentiel de la côte du Golfe

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23 octobre - Le raffineur américain Valero Energy VLO.N a annoncé jeudi son bénéfice trimestriel le plus élevé de son histoire , dépassant les prévisions de Wall Street, les perturbations de l'approvisionnement en carburant liées aux conflits en Iran et en Ukraine ayant permis d'améliorer les marges au cours du troisième trimestre

FORCE DES MARGES DE RAFFINAGE ET AVANTAGES DE LA CÔTE DU GOLFE

** JP Morgan (, qui maintient sa recommandation “surpondérer”), relève son objectif de cours de 439 à 447 dollars, estimant que la qualité de ces résultats “ne fait aucun doute”, avec des performances supérieures aux prévisions dans les secteurs du raffinage et de l’éthanol

** La société de courtage relève ses prévisions de BPA pour le 4e trimestre 2026 de 14,35 $ à 20,60 $, un chiffre supérieur aux attentes de Wall Street (17,21 $), en s'appuyant sur des hypothèses de marges de raffinage plus élevées

** Raymond James (“Achat fort”) relève son objectif de cours à 530 $, estimant que VLO reste bien positionné pour tirer parti d’un contexte favorable à long terme pour le raffinage aux États-Unis et du soutien à court terme lié aux perturbations de l’offre mondiale

** La hausse des tarifs de fret confère un avantage concurrentiel significatif aux raffineurs de la côte du Golfe; l’accès de Valero à du brut lourd acide à prix réduit offre un potentiel de marge et de hausse des bénéfices au quatrième trimestre et au-delà, selon Raymond James

** UBS (, qui maintient sa recommandation “Achat”), estime que VLO pourrait atteindre une position de trésorerie nette d’ici fin 2026 malgré des rachats d’actions records, les marges de raffinage en “super-cycle” générant un excédent de trésorerie et favorisant des rendements supplémentaires pour les actionnaires