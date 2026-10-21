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Street View : Wall Street mise sur les avantages des fusions alors que la croissance fulgurante de SpaceX, portée par l'IA, fait sensation
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 10:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** SpaceX SPCX.O a annoncé un bénéfice au troisième trimestre qui a largement dépassé les prévisions, son chiffre d’affaires ayant plus que doublé grâce à une forte croissance tirée par l’IA, tandis que le directeur général Elon Musk s’est déclaré favorable à une éventuelle fusion avec Tesla TSLA.O , la qualifiant de « bonne idée »

** Les actions SPCX et TSLA ont progressé respectivement de 9,2 % et d’environ 2 % lors des échanges avant l’ouverture du marché

LES CALCULS DE FUSION À LA RENCONTRE D’UN PROJET AMBITIEUX D’IA

** Selon J.P. Morgan, la structure probable de la fusion serait une opération entièrement en actions menée par SpaceX, avec une prime typique de 30 % à 35 % par rapport à la valorisation actuelle de TSLA, ce qui aboutirait à une fusion entre égaux et permettrait à Elon Musk de conserver le contrôle majoritaire des droits de vote de la société issue de la fusion

** RBC (« surperformance », objectif de cours: 225 $) estime qu’une alliance entre SpaceX et Tesla pourrait se heurter à des obstacles en matière de valorisation et de gouvernance, les actionnaires de TSLA pouvant exiger une prime, mais voit des avantages stratégiques substantiels dans une intégration plus poussée, notamment dans les domaines de l’IA, de l’informatique et du développement de semi-conducteurs

** Morningstar (« juste valeur »: 70 $) estime qu’une fusion entre SpaceX et Tesla pourrait simplifier les opérations dans le cadre d’initiatives communes et considère que la probabilité d’un accord augmente avec le temps, en particulier si SpaceX conserve sa valorisation élevée

** Bernstein (« surperformance », objectif de cours: 248 $) affirme que « ce sont les perspectives qui comptent », soulignant les prévisions de la direction qui tablent sur un chiffre d’affaires annualisé d’au moins 100 milliards de dollars d’ici la fin de l’exercice et sur des revenus récurrents compris entre 500 milliards et 1 000 milliards de dollars d’ici fin 2027

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2026 à 10:21:49.

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