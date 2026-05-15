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Street View : sceptique quant à un médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer, attend les données complètes
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - ** Biogen BIIB.O a annoncé jeudi qu'elle allait faire passer son médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer, le diranersen, à la phase finale de développement , bien qu'il n'ait pas atteint l'objectif principal lors d'une étude de phase intermédiaire.

DES QUESTIONS DEMEURENT

** Cantor Fitzgerald (“surpondérer”, objectif de cours: 206 $) se dit “parmi ceux qui sont sceptiques” quant à la décision de BIIB de faire avancer son programme sur la maladie d'Alzheimer, qualifiant cette décision de risquée au vu de données de phase intermédiaire difficiles à interpréter

** BMO Capital Markets (“en ligne avec le marché”, objectif de cours: 196 $) estime que le manque de clarté ne rassure guère les investisseurs; ajoute que des questions concernant les causes de l'absence de réponse à la dose et l'ampleur des bénéfices cognitifs restent sans réponse

** J.P. Morgan (“neutre”) estime qu’il faut disposer de l’ensemble des données de phase intermédiaire, attendues en juillet, pour mieux évaluer le profil du médicament et comprendre la réponse dose-effet incertaine ou négative observée dans l’étude

** Bernstein (“market perform”, objectif de cours: 200 $) se dit sceptique quant au fait qu’aucun résultat quantitatif n’ait été divulgué dans la mise à jour des résultats préliminaires, qualifiant l’absence de chiffres d’inhabituelle

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/05/2026 à 13:45:28.

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