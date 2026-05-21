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Street View : Nvidia s'apprête à consolider sa position dominante sur le marché des puces IA grâce à une stratégie de diversification
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a tenu mercredi à rassurer les investisseurs sur la capacité de ce leader du secteur de l'IA à maintenir sa croissance fulgurante, en invoquant une clientèle en pleine expansion et de nouveaux produits qui, selon lui, devraient permettre à l'entreprise de dépasser l'objectif de 1 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires fixé pour ses puces IA phares

** Les actions s'échangent à un niveau stable avant l'ouverture du marché

PLUS DE PUCES, PLUS DE PARIS, PLUS DE DOUTES

** Bernstein (« surperformance », objectif de cours: 315 $) déclare: « la nouvelle segmentation des centres de données apporte plus de précisions et de clarté sur une base de clients de plus en plus diversifiée, avec une forte croissance tant dans le segment hyperscale que non-hyperscale »

** Morgan Stanley attribue une note « surpondérer » avec un objectif de cours (PT) de 288 $ et déclare: « Nous comprenons que l'indice de référence de la société peut constituer un obstacle naturel et que les perceptions de perte de parts de marché pourraient mettre du temps à s'estomper. Mais l'écart de valorisation relative est tout simplement trop important pour être ignoré, et à nos yeux, la position de la société en tant que principal fournisseur de puces IA reste inattaquable »

** Summit Insights (« acheter ») déclare: « Nous considérons l'opportunité offerte par les processeurs (CPU) comme le prochain moteur de croissance de Nvidia, venant compléter son activité de processeurs graphiques (GPU) pour l'IA. »

** RBC (« surperformer », objectif de cours: 270 $) indique que, même si des doutes peuvent subsister quant aux prévisions de la direction concernant les dépenses d’infrastructure IA de 3 000 à 4 000 milliards de dollars, il s’attend à ce qu’une forte croissance à deux chiffres se poursuive jusqu’en 2027, ajoutant que les valorisations actuelles tiennent déjà compte d’un certain ralentissement

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/05/2026 à 11:47:45.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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