Street View : Nvidia présente des résultats et des prévisions stables, alors que les craintes liées à la dynamique de l'IA persistent

26 février - ** Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre de janvier et prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux estimations du marché, en pariant sur les dépenses continues des grandes entreprises technologiques pour ses processeurs d'intelligence artificielle

** Actions en hausse de 1,5 % à 198,4 $ en pré-marché

NOUVEAUX CATALYSEURS NON TROUVÉS

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: $265) dit que la réaction de l'action pourrait refléter l'incertitude sur les perspectives de croissance de 2027 pour son activité de centres de données, étant donné les plans de capex fortement étendus des principaux clients

** HSBC ("acheter", PT: $295) déclare qu'en dépit d'un nouveau trimestre de hausse pour la société, il manque de nouvelles voies de croissance pour conduire à une nouvelle évaluation

** Morgan Stanley ("surpondérer", PT: $260) indique que, sans surprise, les investisseurs se concentrent sur la durabilité avec des flux de trésorerie hyperscale sous pression, mais que la demande sous-jacente de calcul est évidente

** Jefferies ("acheter", PT: $275) dit "nous ne savons pas quand les investisseurs verront ces noms d'IA de manière plus positive, mais l'action continue d'être moins chère et à un moment donné, nous pensons qu'il y aura un retour des investissements."

** RBC Capital Markets ("surperformer", PT: $250) déclare que la réaction mitigée de l'action reflète les préoccupations croissantes selon lesquelles la dynamique des revenus de Nvidia pourrait atteindre son apogée