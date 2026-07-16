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Street View : les problèmes techniques ne parviennent pas à ternir l'éclat du portefeuille de produits de J&J
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 09:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juillet - ** Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé mercredi que sa division de dispositifs médicaux avait enregistré des résultats inférieurs aux prévisions au deuxième trimestre, alors même que les ventes soutenues de Tremfya, destiné au traitement des maladies auto-immunes, et de Darzalex, utilisé dans le traitement du cancer, lui ont permis de dépasser les estimations de Wall Street

** Vingt-sept analystes attribuent en moyenne la recommandation « Achat » à l’action; objectif de cours médian: 270 dollars – données compilées par LSEG

LES NOUVEAUX VENUS

** J.P. Morgan (« Neutre ») s'attend à ce que l'activité d'immunologie de J&J reste solide, avec une contribution accrue d'Icotyde à la croissance d'ici 2027, mais la baisse de la demande pour les pompes cardiaques Impella pourrait peser sur les résultats du second semestre, mettant l'accent sur la reprise de la division des dispositifs cardiaques

** Morgan Stanley (« Surpondérer », objectif de cours: 294 $) indique que J&J continue d’évaluer toutes les options pour la scission de son activité orthopédique, dont la finalisation reste prévue pour mi-2027

** Leerink Partners (« Surperformance », objectif de cours: 276 $) indique qu’Icotyde, son traitement contre le psoriasis en plaques, affiche des performances supérieures à celles de la plupart des lancements récents, et s’attend à la publication de données clés issues d’essais cliniques de phase avancée susceptibles de soutenir l’autorisation de mise sur le marché pour un type de cancer du rein

** RBC Capital Markets (« Outperform », objectif de cours: 287 $) estime que les lancements de nouveaux médicaments par J&J favorisent une croissance plus rapide à partir de 2027 et renforcent son objectif de devenir le leader du secteur de l’oncologie d’ici 2030, tout en générant une croissance à deux chiffres d’ici la fin de la décennie

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/07/2026 à 09:33:05.

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