Street View : les offres promotionnelles attirent les clients chez Domino's, mais les ventes restent modérées

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14 octobre - ** Domino's Pizza DPZ.O a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, avertissant que les ventes à périmètre constant aux États-Unis et à l'international resteraient modérées, les pressions inflationnistes croissantes incitant les consommateurs à restreindre leurs dépenses

** Le cours-cible médian des 32 courtiers couvrant le titre s'établit à 367,50 dollars – données compilées par LSEG

LA HAUSSE DU TRAFIC EST COMPENSÉE PAR LA BAISSE DU MONTANT DES COMMANDES

** BTIG ("acheter", objectif de cours: 425 $) indique que Domino's a continué à augmenter sa fréquentation et à gagner des parts de marché malgré la morosité des dépenses de consommation, même si les clients commandent toujours moins d'articles par transaction

** TD Cowen ("conserver", objectif de cours: 320 $) indique que la société peine toujours à augmenter le montant moyen des commandes, les consommateurs à faibles revenus gérant leur budget avec prudence, et s'attend à des changements plus radicaux dans la stratégie de l'entreprise sur un marché de la pizza difficile

** Jefferies ("conserver", objectif de cours: 320 $) indique que la croissance du chiffre d’affaires reste modérée malgré une augmentation continue du nombre de transactions, les consommateurs commandant moins d’articles et la direction se montrant plus prudente quant à la demande américaine à court terme

** Morningstar indique que les promotions axées sur le rapport qualité-prix de DPZ attirent une clientèle à faibles revenus et stimulent la fréquentation, même si la baisse du montant moyen des additions pèse sur la croissance du chiffre d’affaires et la rentabilité des franchisés