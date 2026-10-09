Street View : les analystes restent sceptiques face à l'accord rapporté entre Starbucks et Chipotle

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(Actualités)

9 octobre - ** Starbucks SBUX.O aurait étudié la possibilité de racheter Chipotle CMG.N , a rapporté jeudi le Financial Times, une opération qui permettrait au directeur général Brian Niccol de retrouver la chaîne de burritos qu’il dirigeait auparavant. Starbucks a refusé de commenter, affirmant rester « résolument concentré » sur son redressement.

** Vendredi, l'action Chipotle a reculé d'environ 4 % à 31,32 dollars, après avoir bondi de 6,2 % lors de la séance précédente

LOGIQUE STRATÉGIQUE LIMITÉE

** BTIG se dit « très sceptique », estimant que l’opération « n’a pas beaucoup de sens » sur le plan opérationnel, qu’elle serait fortement dilutive pour les actionnaires de Starbucks et qu’elle perturberait la direction

** « Nous avons entendu parler de nombreuses rumeurs d’acquisitions multimarques au fil des ans… peu se sont concrétisées, et encore moins ont été couronnées de succès », selon BTIG

** William Blair estime que la dette nette de Starbucks, qui s’élevait à 9,4 milliards de dollars en juin, rend le financement du rachat « mathématiquement difficile » et pourrait porter le ratio d’endettement combiné à environ 6 fois, un niveau élevé pour le secteur de la restauration

** D.A. Davidson estime que les chances de conclusion de l’opération sont de 20 % ou moins, invoquant des différences marquées entre les marques et peu de synergies évidentes

** Raymond James estime que les avantages en matière de chaîne d’approvisionnement seront probablement limités compte tenu du faible chevauchement des menus, tandis que les plateformes de restauration multimarques affichent des résultats mitigés

** Suzy Davidkhanian, d’eMarketer, estime que la connaissance du secteur par Niccol pourrait réduire le risque lié à la mise en œuvre, mais que les investisseurs pourraient tout de même considérer cette opération comme une « distraction coûteuse » qui détournerait l’attention du redressement de Starbucks