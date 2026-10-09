Street View : les analystes restent sceptiques face à l'accord annoncé entre Starbucks et Chipotle

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9 octobre - ** Starbucks SBUX.O aurait envisagé une éventuelle acquisition de Chipotle CMG.N , a rapporté jeudi le Financial Times, une opération qui permettrait au directeur général Brian Niccol de retrouver la chaîne de burritos qu’il dirigeait auparavant. Starbucks n’a pas souhaité faire de commentaires, affirmant rester « totalement concentré » sur son redressement.

LOGIQUE STRATÉGIQUE LIMITÉE

** BTIG se montre « très sceptique », estimant que l’opération « n’a pas beaucoup de sens » du point de vue de la chaîne d’approvisionnement et des opérations, qu’elle aura un effet fortement dilutif pour les actionnaires de Starbucks et qu’elle perturbera la gestion des deux marques

** « Nous avons entendu parler de nombreuses rumeurs d’acquisitions multimarques au fil des ans… peu se sont concrétisées, et encore moins ont été couronnées de succès », déclare Peter Saleh, analyste chez BTIG

** Sharon Zackfia, analyste chez William Blair, ne voit aucune synergie évidente en termes de chiffre d’affaires, et estime que les avantages en matière d’approvisionnement sont limités compte tenu des chaînes d’approvisionnement différentes

** Elle ajoute que la dette nette de Starbucks, qui s’élevait à 9,4 milliards de dollars en juin, rend le financement de cette acquisition « mathématiquement difficile » et pourrait porter le ratio d’endettement de la société issue de la fusion à environ 6 fois, ce qui serait élevé dans le secteur de la restauration cotée en bourse

** D.A. Davidson estime que les chances de conclusion de l’opération sont de 20 % ou moins, invoquant des différences marquées entre les marques et peu de synergies évidentes

** Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer, estime que la connaissance du secteur par Niccol pourrait réduire le risque lié à la mise en œuvre, mais que les investisseurs de SBUX pourraient considérer cette opération comme une « distraction coûteuse » qui détournerait l’attention du redressement de l’entreprise