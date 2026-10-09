Le Nobel de la paix à la Sud-africaine Navi Pillay, une vie de combat contre les génocides

La juriste sud-africaine Navi Pillay à Genève en Suisse le 16 septembre 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le prix Nobel de la paix a récompensé vendredi la juriste sud-africaine Navi Pillay, une octogénaire qui a consacré une grande partie de sa vie à la défense des droits humains et à la lutte contre les atrocités du Rwanda au Proche-Orient.

Âgée de 85 ans, Navi Pillay a notamment présidé la commission d'enquête indépendante de l'ONU qui a accusé Israël l'an dernier de commettre un génocide dans la bande de Gaza.

"La lauréate de cette année a joué un rôle déterminant pour garantir que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide fassent l'objet de poursuites judiciaires", a déclaré le président du comité Nobel norvégien, Jørgen Watne Frydnes.

Jeune avocate d'origine indienne dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, devenue juge et Haute-Commissaire aux droits de l'homme à l'ONU (2008-2014), Mme Pillay est réputée pour avoir l'art de traiter des dossiers difficiles.

Sa carrière l'a menée des cours sud-africaines, où elle a défendu les activistes anti-apartheid, au Tribunal pénal international pour le Rwanda, en passant par la Cour pénale internationale.

En septembre 2025, la commission d'enquête placée sous sa présidence - qui ne s'exprime pas au nom de l'ONU - a établi qu'Israël commet un génocide à Gaza depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas du 7 octobre 2023.

Israël avait catégoriquement rejeté ce rapport, le qualifiant de "biaisé et mensonger" et accusant ses auteurs de parti pris antisémite.

"La justice est lente", avait alors affirmé l'ancienne juge sud-africaine dans un entretien avec l'AFP.

Le président américain Donald Trump, au Texas, le 7 octobre 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Mais "comme l'a dit (Nelson) Mandela, cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse. Je considère qu'il n'est donc pas impossible qu'il y ait des arrestations et des procès" à l'avenir, a-t-elle ajouté.

En 2024, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt, toujours inexécutés, contre Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza.

En réponse notamment aux poursuites visant des responsables israéliens, Donald Trump a sanctionné plusieurs juges, procureurs et membres du personnel de la CPI et est allé plus loin le mois dernier en appelant les États membres à quitter la CPI qualifiée d'institution "malfaisante" et "voyou".

"Aujourd'hui, alors que ces mêmes juges sont sanctionnés et que leurs institutions sont attaquées, nous avons besoin de personnes dotées de courage, de vision et de détermination, des qualités que Navi Pillay manifeste dans son travail", a souligné M. Frydnes vendredi.

"Si vous applaudissez un peu plus fort, je partagerai peut-être le prix avec Trump", s'est amusée Navi Pillay après avoir appris, sous les ovations, qu'elle avait remporté le prix.

Des premières historiques

Née Navanethem Pillay le 28 septembre 1941 à Durban, dans une famille modeste, cette fille d'un chauffeur de bus a grandi sous le régime de l'apartheid.

Après des études de droit en Afrique du Sud, complétées par un master et un doctorat à Harvard, aux États-Unis, elle a bâti une carrière jalonnée de premières historiques.

En 1967, elle devient la première femme non blanche à ouvrir un cabinet d'avocats dans la province du Natal. Elle défend de nombreux opposants à l'apartheid et obtient notamment en 1973 que les prisonniers politiques de Robben Island, où était détenu Nelson Mandela, puissent consulter des avocats.

Sur recommandation de Mandela, elle rejoint ensuite le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), chargé de juger les responsables du génocide de 1994.

Infographie sur les lauréats 2026 des différents prix Nobel ( AFP / Valentina BRESCHI )

Elle préside le TPIR pendant quatre ans avant de rejoindre en 2003 la Cour pénale internationale, nouvellement créée à La Haye pour poursuivre les auteurs des crimes les plus graves.

En 2008, elle est nommée haute-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, fonction qu'elle exercera jusqu'en 2014.

Navi Pillay succède à la cheffe de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, qui avait remporté le prix Nobel de la paix l'an dernier et avait ensuite donné sa médaille d'or à Donald Trump.

Le Nobel, qui est aussi assorti d'un diplôme et d'un chèque de 12 millions de couronnes suédoises (environ un million d'euros) cette année, sera remis le 10 décembre à Oslo.