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L'UE retire le Panama de sa liste noire des paradis fiscaux
information fournie par AFP 09/10/2026 à 12:04

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Le centre financier de Panama city, au Panama, le 10 octobre 2024 ( AFP / Martin BERNETTI )

Le centre financier de Panama city, au Panama, le 10 octobre 2024 ( AFP / Martin BERNETTI )

L'Union européenne a annoncé vendredi avoir retiré le Panama et le Vietnam de sa liste des paradis fiscaux, compte tenu des progrès réalisés par ces deux pays en matière de transparence financière.

"Cette mise à jour reflète une tendance positive en matière de conformité aux normes internationales de bonne gouvernance fiscale", ont indiqué les 27 dans un communiqué.

La décision a été prise par les ministres des Finances de l'Union européenne, lors d'une réunion à Luxembourg.

Le Panama était inscrit sur cette liste noire de l'UE depuis 2020 et le Vietnam depuis février 2026.

L'instrument, censé lutter contre l'évasion fiscale des multinationales et des grandes fortunes, avait été créé en décembre 2017 après plusieurs scandales, révélés par les "Panama Papers" et "LuxLeaks".

Les sanctions à l'encontre des pays "blacklistés" peuvent inclure le gel de fonds européens.

Cette liste des paradis fiscaux dans le monde comprend désormais huit pays ou territoires : les îles Samoa américaines, le territoire britannique d'Anguilla, l'île américaine de Guam, les Palaos, la Russie, les îles Turks et Caïques, les îles Vierges américaines et Vanuatu.

Ces pays ou territoires "ne se conforment pas aux normes fiscales internationales convenues ou ne respectent pas, dans un délai déterminé, leurs engagements en matière de bonne gouvernance fiscale", selon l'UE.

Cette liste des paradis fiscaux est mise à jour deux fois par an.

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