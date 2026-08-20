Street View : le redressement d'Estée Lauder s'accélère ; la croissance s'étend

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20 août - ** Estée Lauder EL.N a annoncé mercredi des prévisions de bénéfice annuel supérieures aux estimations, misant sur la stratégie de redressement de son directeur général, la demande soutenue pour les parfums de luxe et la bonne tenue du marché chinois pour soutenir sa croissance

** La société table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 3,10 et 3,35 dollars pour l'exercice 2027, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations de 3,18 dollars – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires et le BPA ajusté du quatrième trimestre, respectivement de 3,63 milliards de dollars et 39 cents, ont dépassé les prévisions de 3,54 milliards de dollars et 32 cents

** Le cours-cible médian des 29 courtiers couvrant le titre s'établit à 106 dollars LE REDRESSEMENT PREND DE L'AMPLEUR, MAIS LA MISE EN ŒUVRE RESTE ESSENTIELLE

** J.P. Morgan (note “surpondérer”, objectif de cours: 112 $) estime qu’EL se redynamise à tous les niveaux de l’entreprise, mais que les investisseurs devront constater une exécution durable et des résultats constants avant de retrouver pleinement confiance dans le projet

** Piper Sandler (note “surpondérer”, objectif de cours: 115 $) estime qu’EL connaît une croissance généralisée, la demande en Amérique du Nord, dans le secteur des cosmétiques et en Chine s’améliorant, ce qui devrait soutenir une hausse des bénéfices à venir

** B. Riley Securities (note “neutre”, objectif de cours: 100 $) estime que le retour à la croissance des ventes aux États-Unis, la reprise du commerce de détail dans les lieux de transport et la hausse des marges indiquent que le redressement s’accélère, même si le cours de l’action reflète déjà en grande partie cet optimisme