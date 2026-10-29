Street View : le ralentissement des activités de recherche d'Alphabet met l'accent sur les retombées de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Le ralentissement de la croissance de la publicité de recherche d'Alphabet GOOGL.O et l'augmentation de ses dépenses en IA ont éclipsé, mercredi, la forte progression des revenus du cloud , soulignant les coûts croissants de ses efforts en matière d'IA.

** Les actions chutent de 10,3 % en pré-ouverture.

EN ATTENTE DES RETOURS SUR INVESTISSEMENT DE L'IA

** D.A. Davidson ("neutre", objectif de cours: 300 $) estime que la hausse significative des dépenses d’investissement et des besoins de financement jusqu’en 2027 pourrait continuer à peser sur le titre à court terme.

** Morgan Stanley ("surpondérer", objectif de cours: 375 $) estime que la mise en œuvre de la recherche alimentée par l’IA et des nouveaux produits sera plus déterminante pour les perspectives du titre que la monétisation de l’infrastructure TPU.

** Pivotal Research ("acheter", objectif de cours: 475 $) estime que la croissance de la recherche devrait encore ralentir à mesure que les agents IA gagnent du terrain, mais que la taille de l’entreprise, la dynamique du cloud et les opportunités de monétisation de l’IA devraient contribuer à compenser la pression sur son activité publicitaire principale.

** Piper Sandler ("surpondérer", objectif de cours: 345 $) estime que les inquiétudes liées à la baisse de la monétisation de la recherche alimentée par l’IA pourraient continuer à peser jusqu’à ce que des signes plus clairs de stabilisation apparaissent, même si la société continue d’observer un fort engagement en faveur de l’IA et une forte demande dans le cloud.