Street View : Le manque de marge de Tesla met à l'épreuve la foi en une croissance basée sur l'IA

23 octobre - ** Tesla TSLA.O a enregistré un chiffre d'affaires record au troisième trimestre , dépassant les estimations, les acheteurs s'étant empressés de demander des crédits d'impôt pour les véhicules électriques avant leur expiration. Cependant, les bénéfices n'ont pas été à la hauteur des attentes en raison des tarifs douaniers, des coûts de R&D et de la baisse des revenus liés aux crédits réglementaires suite à la récente législation

** Les actions du fabricant de VE sont en baisse de 3,3 % avant l'ouverture du marché

PROMÉTHÉE DANS LE SILICIUM: LA PUISSANCE DE FEU DE TESLA À L'ÈRE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

** Morgan Stanley ("overweight", PT: $410) dit que TSLA est lié à la capacité d'Elon Musk à "voler le feu" sur l'autonomie face à la concurrence de Magnificent 7 et au-delà

** Piper Sandler ("overweight", PT: $500) dit que l'IA dans le monde réel reste l'as dans le trou de Tesla, avec le potentiel de débloquer de vastes nouveaux marchés, ce que le directeur général Elon Musk appelle le "glitch de l'argent infini"

** Wedbush ("surperformer", PT: $600) dit "Nous continuons à croire que Tesla pourrait atteindre une capitalisation boursière de 2 trillions de dollars au début de 2026 alors que le chapitre doré de l'IA s'installe"

** RBC Capital Markets ("surperformer", PT: $500) dit "Le développement d'Optimus reste un défi important, mais nous pensons que l'échelle de fabrication et l'intégration verticale de Tesla fournissent un avantage concurrentiel dans la mise sur le marché d'humanoïdes"