Street View : le gel des inscriptions au CMS devrait profiter aux grands acteurs des soins à domicile et des soins palliatifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** L'administration Trump va, à partir de mercredi, empêcher temporairement les nouveaux prestataires de soins à domicile et de soins palliatifs de s'inscrire au programme Medicare, a déclaré un haut responsable de l'administration, invoquant des préoccupations concernant la fraude généralisée

** Ce moratoire national est la dernière mesure prise par le groupe de travail anti-fraude du vice-président JD Vance pour lutter contre les escroqueries dans le domaine de la santé, notamment celles qui touchent le programme gouvernemental américain fournissant une assurance maladie aux personnes âgées et aux Américains handicapés

** Au moins trois analystes ont qualifié cette mesure de favorable aux opérateurs plus importants et bien établis

MOINS DE CONCURRENCE, IMPACT LIMITÉ À COURT TERME

** Oppenheimer déclare: « Nous considérons cela comme positif pour les grands prestataires de soins à domicile et de soins palliatifs Medicare… ces entreprises disposent de systèmes plus solides… et pourraient voir moins de nouveaux concurrents sur leurs marchés »

** Jefferies déclare: « Nous considérons cela comme un élément globalement positif pour les opérateurs de taille importante et respectueux des règles… qui devraient gagner des parts de marché à mesure que les acteurs malhonnêtes se retirent », mais souligne « des difficultés à court terme pour les stratégies de croissance axées sur la création de nouvelles entités »

** William Blair déclare: « Le moratoire n'aura pas d'impact sur les prestataires actuels… les agences existantes continueront à fournir des services », ajoutant que « l'impact sur les opérations à court terme sera minime »