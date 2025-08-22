Street View : Le frein Mailchimp d'Intuit pèsera sur la croissance à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 août - ** Intuit INTU.O a prévu pour le premier trimestre un chiffre d'affaires inférieur aux estimations des analystes, en raison de la faible performance de sa plateforme de marketing Mailchimp
** Les actions ont baissé de 6,1 % à 655 $ avant le marché
TENDANCES À LONG TERME INTACTES
** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: 750 $) s'attend à ce que Mailchimp pèse sur la croissance à court terme
** BofA Global Research ("acheter", PO: 800 $) dit "qu'une solution au retard de Mailchimp n'est pas en vue"; note que Mailchimp fournit un vent contraire de seulement 1,5 % à la croissance globale des solutions d'affaires de l'entreprise
** Evercore ISI ("surperformer", PT: 875 $) déclare qu'en dépit de la déception relative liée aux résultats, les tendances à long terme de l'entreprise restent intactes
** Barclays ("surpondérer", PT: 785 $) reste positif sur l'entreprise avec des produits pilotés par l'IA qui augmentent les prix et des volumes stables
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer