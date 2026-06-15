Street View : le départ soudain du directeur général pourrait soulever des questions quant aux difficultés de redressement de Fiserv

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Fiserv FISV.O a annoncé lundi que Mike Lyons avait démissionné de son poste de directeur général après un peu plus d'un an à la tête de l'entreprise. Il a été remplacé par Takis Georgakopoulos

** Les actions ont chuté d'environ 11 % pour s'établir à 47,90 $ dans l'après-midi

LES DÉFIS DU REDRESSEMENT

** TD Cowen (« conserver », objectif de cours: 64 $) estime que ce départ est « clairement inattendu si peu de temps après sa prise de fonction et après sa journée des investisseurs de mai »

** Ajoute que le bref mandat de Lyons chez FISV pourrait soulever des questions quant aux défis du redressement

** Raymond James (« market perform ») estime que cette transition soudaine, un mois après la journée des investisseurs, est surprenante et soulève des doutes quant à la possibilité que le redressement prenne plus de temps que prévu

** Morningstar (« narrow-moat », objectif de cours: 115 $) estime que Georgakopoulos est un bon choix, car un initié de longue date serait un mauvais choix, compte tenu de l'histoire de l'entreprise

** J.P. Morgan (« neutre », objectif de cours: 75 $) estime que le poste est désormais très différent de celui pour lequel Lyons avait signé en mai 2025