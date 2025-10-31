Street View : Le cycle de l'iPhone 17 d'Apple a plus de marge de manœuvre, il est temps d'accélérer le déploiement de l'IA

31 octobre - ** Tim Cook, directeur général d'Apple

AAPL.O , a annoncé jeudi que les ventes d'iPhone et le chiffre d'affaires global du trimestre de vacances dépasseraient les attentes de Wall Street, grâce aux commandes de modèles iPhone 17 que l'entreprise s'efforce d'honorer dans un contexte de contraintes d'approvisionnement persistantes

** Actions en hausse de 2 % à 277,3 $ avant le marché

SOLIDE FY26

** Wedbush ("surperformance", PT: $320) déclare que le lancement de l'iPhone 17 a pris un excellent départ à l'approche du trimestre clé des fêtes de fin d'année aux Etats-Unis et en Chine

** déclare que l'éléphant dans la pièce reste la stratégie invisible de l'IA, "avec la plus grande base installée de consommateurs au monde de 2,4 milliards d'appareils iOS et 1,5 milliard d'iPhones, le temps est venu pour Apple d'accélérer ses efforts en matière d'IA par l'intermédiaire de Google, selon nous"

** TD Cowen ("buy", PT: $325) déclare que l'augmentation de la R&D pour l'IA est nécessaire pour la compétitivité, mais une perspective de croissance plus forte pour l'année fiscale 26 limite tout effet de levier opérationnel négatif

** D.A.Davidson ("neutre", PT: $270) déclare que la demande croissante pour l'iPhone 17 prépare une année fiscale 26 positive

** Malgré des poches de faiblesse dans les ventes de l'iPhone et de la Chine, l'expansion du segment des services de l'entreprise et l'amélioration des marges soulignent la résilience de son modèle d'entreprise à l'horizon 2026, déclare Ethan Feller, stratège boursier chez Zacks Investment Research