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Street View : la visibilité, c'est la victoire ; Micron sort du brouillard
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 10:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Micron MU.O a annoncé mercredi des prévisions de bénéfice trimestriel et de chiffre d'affaires nettement supérieurs aux attentes, précisant que ses clients s'étaient engagés à verser 22 milliards de dollars pour s'assurer un approvisionnement en puces mémoire

** L'action a progressé de près de 17 % avant l'ouverture du marché

PRÊT, PARTI, ET MOINS EXPOSÉ ** J.P. Morgan (« Surpondérer », objectif de cours: 1 540 $) indique que MU a étendu ses accords stratégiques avec ses clients, passant d’un seul contrat de 5 ans à 16 contrats, un changement majeur offrant une meilleure protection des revenus et des marges

** D.A. Davidson (« Acheter », objectif de cours: 2 000 $) affirme que « Micron est entrée dans une ère où elle bénéficie d’une des meilleures visibilités du secteur des semi-conducteurs, ce qui est bien loin de son rôle historique sur ce marché » ** Susquehanna (« Positif », objectif de cours: 1 750 $) estime que MU peut maintenir de solides marges brutes à court terme et des marges d’exploitation très élevées à long terme

** Morningstar (juste valeur: 850 $) indique que la hausse des prix de la mémoire, tirée par l’IA, stimule considérablement les résultats, mais que la question clé est de savoir quand le cycle atteindra son pic et quelle sera l’ampleur de la baisse

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/06/2026 à 10:13:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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