Street View : La stratégie de Microsoft en matière d'IA pour renforcer la création de valeur à long terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Microsoft MSFT.O a déclaré mercredi qu'elle avait dépensé un montant record pour l'intelligence artificielle au cours du dernier trimestre et a affiché une croissance plus lente de l'informatique en nuage, inquiétant les investisseurs qui s'attendaient à un retour important de l'investissement et de son méga-accord avec OpenAI

** Les actions ont baissé de 5,6 % à 454,5 dollars avant l'ouverture du marché

L'ACCENT MIS SUR L'AUGMENTATION DE LA DEMANDE

** BofA Global Research ("buy", PO: $640) dit que le passage à des actifs à courte durée de vie comme les GPU et les CPU valide le fait que MSFT pourrait inverser les contraintes de la chaîne d'approvisionnement à court terme

** Piper Sandler ("surpondérer", PT: $600) dit qu'il est optimiste sur MSFT en raison d'une demande soutenue dépassant l'offre, de capex donnant la priorité à une expansion rapide des GPU/CPU, et d'une croissance robuste du RPO commercial stimulée par de fortes contributions de l'OpenAI

** Barclays ("surpondérer", PT: $600) dit que MSFT se concentre sur l'accélération de la croissance d'Azure pour donner la priorité à ses offres de première partie comme Copilot, ce qui pourrait signifier que les investisseurs ne verront pas les chiffres changer de manière significative pendant un certain temps

** "Pour les investisseurs à long terme, cela devrait être une bonne nouvelle, car cela montre que la direction de MSFT se soucie de la création de valeur à long terme" -Barclays

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: $550) s'attend à une forte demande à l'avenir avec la mise en route du M365 Copilot