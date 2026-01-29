 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Street View : La stratégie de Microsoft en matière d'IA pour renforcer la création de valeur à long terme
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 11:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Microsoft MSFT.O a déclaré mercredi qu'elle avait dépensé un montant record pour l'intelligence artificielle au cours du dernier trimestre et a affiché une croissance plus lente de l'informatique en nuage, inquiétant les investisseurs qui s'attendaient à un retour important de l'investissement et de son méga-accord avec OpenAI

** Les actions ont baissé de 5,6 % à 454,5 dollars avant l'ouverture du marché

L'ACCENT MIS SUR L'AUGMENTATION DE LA DEMANDE

** BofA Global Research ("buy", PO: $640) dit que le passage à des actifs à courte durée de vie comme les GPU et les CPU valide le fait que MSFT pourrait inverser les contraintes de la chaîne d'approvisionnement à court terme

** Piper Sandler ("surpondérer", PT: $600) dit qu'il est optimiste sur MSFT en raison d'une demande soutenue dépassant l'offre, de capex donnant la priorité à une expansion rapide des GPU/CPU, et d'une croissance robuste du RPO commercial stimulée par de fortes contributions de l'OpenAI

** Barclays ("surpondérer", PT: $600) dit que MSFT se concentre sur l'accélération de la croissance d'Azure pour donner la priorité à ses offres de première partie comme Copilot, ce qui pourrait signifier que les investisseurs ne verront pas les chiffres changer de manière significative pendant un certain temps

** "Pour les investisseurs à long terme, cela devrait être une bonne nouvelle, car cela montre que la direction de MSFT se soucie de la création de valeur à long terme" -Barclays

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: $550) s'attend à une forte demande à l'avenir avec la mise en route du M365 Copilot

Valeurs associées

MICROSOFT
482,1800 USD NASDAQ +0,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/01/2026 à 11:03:11.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank