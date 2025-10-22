 Aller au contenu principal
Street View : La charge fiscale de Netflix n'entame pas l'optimisme des analystes
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 10:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Netflix NFLX.O a manqué les estimations de Wall Street pour le troisième trimestre en raison d'une charge inattendue de 619 millions de dollars liée à un litige fiscal brésilien, alors que ses prévisions pour l'ensemble de l'année ont légèrement dépassé les attentes des analystes

** Les actions ont baissé de 6,6 % à 1 158,37 $ dans les transactions de pré-marché

LA MAGIE DE LA PUBLICITÉ L'EMPORTE SUR LE BRUIT DES IMPÔTS

** J.P.Morgan ("neutre", PT: $1275) dit que la dépense fiscale, bien qu'elle ait fait du bruit au cours du trimestre, n'est pas une préoccupation importante et restera un coût récurrent modeste

** "Nous pensons que le principal point d'attention concernant les chiffres est le manque de potentiel de croissance des revenus au second semestre"

** Morgan Stanley ("surpondérer", PT: $1500) a noté que les résultats étaient globalement en ligne en excluant le paiement de l'impôt de rattrapage, avec des marges sous-jacentes supérieures aux attentes

** Jefferies ("acheter", PT: $1500) s'attend à ce que de nouveaux formats publicitaires soient déployés en 2026, soutenus par l'adoption de la GenAI, et considère la publicité comme le plus grand moteur de croissance pour l'année prochaine

** Canaccord Genuity ("acheter", PT: $1525) prévoit que les revenus publicitaires vont plus que doubler en 2025, soutenus par l'infrastructure programmatique et les nouveaux formats publicitaires alimentés par l'IA

** Le groupe estime que la baisse des résultats est une opportunité d'achat, citant la forte croissance de la publicité et l'expansion des marges malgré l'impact de la taxe brésilienne

