Street View : l'IA s'inscrit dans la stratégie de Booking, tandis que les analystes soutiennent son potentiel de croissance sur les vols long-courriers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Booking Holdings BKNG.O a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre grâce à une forte demande touristique aux États-Unis, mais a revu à la baisse ses prévisions annuelles de réservations brutes en raison des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient

** L'action a progressé de 7,47 % à 208,80 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

UN PASSEPORT VISA POUR LA CROISSANCE

** Wedbush (« surperformance », objectif de cours: 247 $) estime que la résilience de la demande de voyages, l’efficacité opérationnelle et le recours croissant à l’IA placent l’entreprise en position de croissance durable malgré les vents contraires géopolitiques actuels

** Piper Sandler (« neutre », objectif de cours: 215 $) estime que BKNG devrait continuer à bénéficier de la vigueur de la demande de voyages aux États-Unis et en Asie, même si les perturbations liées au Moyen-Orient pourraient peser sur la croissance des réservations à court terme

** B. Riley (« acheter », objectif de cours: 274 $) estime que les tendances favorables de la demande de Booking Holdings sur ses principaux marchés, associées aux progrès réalisés en matière d’IA, de fidélisation et d’expansion aux États-Unis et en Asie, devraient soutenir une croissance et une rentabilité durables à long terme, malgré les perturbations persistantes liées au Moyen-Orient qui affectent les voyages

** Jefferies (« conserver », objectif de cours: 200 $) estime que la demande aux États-Unis et le solide modèle de rentabilité de Booking Holdings devraient soutenir la croissance, mais que les incertitudes concernant les tendances des voyages internationaux et les pressions sur le trafic liées aux recherches justifient la prudence