Street View : Airbnb bénéficiera d'un modèle de tarification rationalisé

13 février - ** Airbnb ABNB.O a prévu un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, misant sur les réservations premium pour contrer la baisse de la demande des clients soucieux de leur budget

** Les actions d'ABNB étaient en hausse de 5,4 % dans les transactions de pré-marché

*les actions d'ABNB ont progressé de 5,4 % avant la mise sur le marché * Le PT médian de 42 courtiers couvrant l'action est de 148,5 $ - données compilées par LSEG

MODÈLE DE FRAIS RATIONALISÉ ET STIMULATION DE LA CONVERSION À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

** Benchmark (réduit le PT de 155 $ à 145 $) déclare que le passage à une structure de frais unique devrait offrir un modeste effet de levier positif, et s'attend à ce que les taux quotidiens moyens restent plus proches de la stagnation

** TD Cowen (augmente le PT à 150 $ de 160 $) note qu'ABNB a commencé à tester la fonctionnalité de recherche alimentée par l'IA, en se concentrant sur la recherche en langage naturel et la recherche d'inscriptions; augmente la croissance des revenus de l'exercice 26 à 12 % de 11 % et le BPA à 4,91 $ de 4,86 $

** Deutsche Bank (augmente le PT à 154 $ de %128) dit que le pipeline de produits FY26/27 d'ABNB semble robuste, s'attend à ce que la recherche native AI stimule la conversion et à ce qu'un modèle de frais plus rationalisé permette une tarification plus intelligente de l'hôte

** La société de courtage voit une augmentation de la publicité sponsorisée et des expériences et services élargis dans les années à venir