STREAMWIDE : STREAMWIDE franchit une étape majeure en Asie-Pacifique avec le déploiement de la solution de sécurité publique UPCAD aux Philippines

Manila, 21 janvier 2026 – 8h00 – STREAMWIDE a été sélectionné par UPCAD (Unified Platform for Communication and Dispatch) Philippines pour fournir une plateforme de communications critiques de nouvelle génération destinée aux services d'urgence de première intervention, intégrée aux centres d'appels nationaux 911.

Dans le cadre de ce partenariat, UPCAD déploie la technologie de communications critiques éprouvée de STREAMWIDE. Cette solution a été conçue et développée pour garantir des communications continues, fiables et sécurisées en situation d'urgence, permettant une prise en charge plus rapide et un renforcement global de la sécurité publique.

Grâce à une intégration directe avec les centres d'appels nationaux d'urgence 911, la plateforme permet le partage en temps réel d'informations critiques telles que la localisation de l'appelant, les détails de l'incident et le statut de la réponse, à destination des équipes terrain et des centres de commandement.

Via ses API, la plateforme intègre également des process numériques permettant à l'information de circuler au sein d'un système unique. Cela permet une mise à jour continue des rapports, tout en automatisant la création des processus de gestion des incidents, l'attribution des tâches, le suivi de leur avancement et la remontée d'informations en temps réel. Ces fonctionnalités sont novatrices par rapport aux systèmes radios existants et traditionnels (PMR, LMR).

Contrairement aux communications radio limitées à la voix, cette approche intégrée offre ainsi aux régulateurs, aux équipes d'intervention et aux superviseurs une vision opérationnelle partagée, fondée sur l'historique des incidents, des rapports automatisés, des procédures opérationnelles standardisées et une visibilité en temps réel, favorisant une prise de décision plus rapide, une coordination renforcée et une meilleure traçabilité tout au long du cycle de gestion des incidents.

Principales fonctionnalités :

Intégration directe avec les systèmes des centres d'appels 911 pour un partage d'informations en temps réel.

Communications critiques voix et données, hautement disponibles et redondées.

Canaux sécurisés et chiffrés pour la protection des données sensibles

Géolocalisation en temps réel et mises à jour de situation pour une prise de décision plus rapide.

Architecture évolutive capable de supporter des réseaux d'urgence à l'échelle locale, régionale ou nationale.

La solution assure donc la continuité entre la prise d'appels d'urgence et les opérations terrain, garantissant qu'aucune information critique ne soit perdue dans des situations à forte pression. Les opérateurs et les équipes d'intervention collaborent ainsi au sein d'un système unifié prenant en charge la voix, les données et les communications multimédias.

Pascal Beglin, CEO de STREAMWIDE , déclare :

“Fournir des technologies critiques fiables est au cœur de notre mission. Ce partenariat avec une autorité majeure de la sécurité publique aux Philippines témoigne de la confiance accordée à nos solutions et de leur maturité pour les services d'urgence de première intervention. L'intégration de notre plateforme avec les services nationaux 911, combinée aux process numériques et aux outils de collaboration vocale, améliore directement l'efficacité opérationnelle, la connaissance de la situation et la coordination des équipes sur le terrain.

La sélection de STREAMWIDE par UPCAD constitue une étape clé de notre développement en Asie-Pacifique et confirme notre capacité à déployer, à grande échelle, des services critiques sécurisés et résilients.”

Rob Llaguno, Country Manager et Directeur de projet du programme national unifié 911, ajoute :

"Ce projet stratégique va unifier les communications entre nos forces de police, les services incendie et les autres services d'urgence 911. Il permettra d'assurer la continuité des communications lors de catastrophes et d'événements nationaux, tout en fournissant aux commandants terrain et aux centres de commandement des outils de communication critiques et collaboratifs. Cette efficacité accrue améliore la coordination, la connaissance de la situation et la sécurité, tant pour la population que pour nos premiers intervenants."

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

