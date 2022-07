STREAMWIDE : REVENUS SEMESTRIELS 2022 : 8,1 M EUR (+4%) SEMESTRE EN LÉGÈRE CROISSANCE DANS UN CONTEXTE GÉOPOLITIQUE DIFFICILE

REVENUS SEMESTRIELS 2022 : 8,1 M€ (+4%)

SEMESTRE EN LÉGÈRE CROISSANCE DANS UN CONTEXTE GÉOPOLITIQUE DIFFICILE

_ STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, annonce un chiffre d'affaires de 8,1 M€ au titre du premier semestre 2022, en croissance de 4% malgré une conjoncture difficile.

Comme annoncé en mars 2022 lors des résultats annuels 2021, le premier semestre de l'exercice est marqué par un attentisme de nombreux acteurs du marché, renforcé à la fois par les élections présidentielles et législatives en France et également par les évènements internationaux en cours depuis février 2022, aux conséquences à court et moyen terme encore difficiles à appréhender. Cependant, et même si les effets de base sont de plus en plus importants, les revenus du Groupe continuent de progresser au premier semestre 2022.

Le chiffre d'affaires au 30 juin 2022 se détaille comme suit :

en k€ HY 2022 %CA HY 2021 %CA Var. Var.% TOTAL CA 8 145 7 856 289 4% CA Licences 4 197 52% 4 241 54% -44 -2% CA Maintenances 2 081 26% 1 679 21% +402 +27% CA Prestations de services 1 867 23% 1 936 25% -69 -3% CA Ventes tierces - - - - - - CA activité "plateformes" 5 372 66% 5 396 69% -24 -1% CA activité "legacy" 2 773 34% 2 462 31% +311 +12%

(*) Les procédures d'audit sur les revenus semestriels 2022 sont en cours

_ REVENUS DE LICENCES SOLIDES ET POURSUITE DE PROJETS STRUCTURANTS

Les nouvelles plateformes de communications et de business critiques team on mission et team on the run, dont les revenus semestriels restent stables au premier semestre 2022 (5,4 M€), représentent toujours la principale source de revenus pour le Groupe (66%) et son relais de croissance dans les prochaines années.

Comme déjà indiqué, la massification du projet PCSTORM est en cours et a été confirmée au second trimestre de l'exercice. Une commande significative de nouvelles licences utilisateurs PCSTORM a ainsi été enregistrée pour accompagner la mise à l'échelle du projet.

Les travaux effectués dans le cadre du déploiement de la plateforme PCSTORM ont permis, au premier semestre 2022, de stabiliser les revenus issus des prestations de services.

En parallèle, le partenariat avec Airbus SLC continue à se développer et permet au Groupe d'enregistrer de façon récurrente des commandes de licences, de support et de services professionnels.

Concernant le détail des revenus de l'activité "plateformes" de 5,4 M€ au 30 juin 2022, les revenus résultant des licences (3,5 M€) sont stables alors que les flux de maintenance (0,3 M€) augmentent de 0,1 M€, compensant la diminution des revenus de services (–0,1 M€ à 1,6 M€). Le poids relatif des revenus de licences (près de 65% des revenus de l'activité "plateformes") démontre le dynamisme de l'activité et le développement croissant du nombre d'utilisateurs finaux des solutions. Les mises en production des différentes plateformes impliquent quant à elles des flux de maintenance en progression constante. Cette tendance devrait se confirmer dans les prochains mois.

L'activité historique "legacy" (solutions pour opérateurs télécom) progresse de 12% au premier semestre 2022 (+0,3 M€) et représente 34% des revenus semestriels (2,8 M€). Les ventes de licences, par nature non récurrentes, restent stables au premier semestre 2022 et ressortent à 0,7 M€ au 30 juin 2022, suite principalement à une extension des bases installées d'un opérateur français. Les flux de maintenance "legacy" augmentent de façon importante (+0,3 M€) suite au projet en cours de déploiement chez ce même opérateur français, impliquant du support renforcé pendant la période de migration. Les services "legacy" (0,3 M€) restent quant à eux stables par rapport au premier semestre 2021.

_ PERSPECTIVES : CONFIANCE STRUCTURELLE MAIS PRUDENCE CONJONCTURELLE

Comme annoncé lors de la publication des résultats 2021 en mars dernier, le niveau des revenus "plateformes" en 2022 reste encore largement lié au calendrier final des notifications officielles et du déploiement opérationnel des projets ministériels français et européens.

La mise à l'échelle et le déploiement opérationnel du projet PCSTORM sont actés. La nature des revenus du Groupe se transformera dans les prochains mois, passant ainsi de revenus de licences et de services à des revenus récurrents de maintenance. L'enjeu pour les différents acteurs du projet est maintenant de déployer et de maintenir en condition opérationnelle la plus importante plateforme MCPTT déployée en Europe, et probablement dans le monde.

D'autres appels d'offres d'envergure, en France, en Italie ou encore en Espagne, sont toujours en cours actuellement. Si le Groupe reste confiant dans sa capacité à être retenu dans les consortiums sélectionnés, la conjoncture actuelle l'oblige à rester prudent. A court terme, les décisions ministérielles pourraient être encore retardées.

A moyen terme, la tendance devrait cependant permettre d'accélérer les projets d'évolution du secteur "public safety", mais également des forces armées, et l'adoption généralisée de solutions de communications de nouvelle génération.

En parallèle de ces différentes opportunités ministérielles, le Groupe continue à développer son écosystème commercial et de nombreux projets pourraient se concrétiser dans les prochains mois. Ils démontreraient l'adéquation des solutions développées et proposées par le Groupe, avec de nombreux secteurs et acteurs privés, à travers l'Europe, l'Asie du Sud Est et les États-Unis notamment. Les enjeux de souveraineté des solutions collaboratives proposées et utilisées sont et seront de plus en plus présents et stratégiques à l'avenir. Les développements réalisés par le Groupe depuis plusieurs années, intégrés dans des architectures techniques sécurisées et évolutives, sont de réels différenciateurs par rapport aux autres solutions existantes.

La résilience de l'organisation technique, humaine et financière du Groupe, qui n'est plus à démontrer, lui permet d'être positionné au mieux pour tirer parti de cette croissance à venir du marché des communications et des activités critiques, tout en assurant et en augmentant la qualité "end to end" des produits, de leurs fonctionnalités et de leurs composants (serveurs, applications mobiles et web).

L'activité "legacy" devrait quant à elle générer un niveau de revenus 2022 proche de celui de 2021. Des gains éventuels de nouveaux clients ou des extensions de base installée pourraient générer de la croissance ponctuelle.

Le second semestre de l'exercice devrait confirmer les tendances du premier. Les événements politiques, géopolitiques et économiques du début d'année, et leurs conséquences sur les prochains mois, ne devraient pas impacter de façon significative et structurelle l'activité du Groupe, qui pourrait même profiter, dans ce contexte, de nouvelles opportunités commerciales. La stabilité des revenus 2022 est acquise et le Groupe anticipe d'ores et déjà, et structure actuellement, sa croissance rentable future, dont le rythme et l'amplitude dépendront de l'évolution de la conjoncture globale actuelle.

Prochain communiqué financier : Résultats semestriels 2022, le lundi 19 septembre 2022

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis plus de 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la collaboration, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide .

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Contacts :

Pascal Beglin | Olivier Truelle Grégoire Saint-Marc Amaury Dugast Président Directeur Général | DAF Investor Relations Press Relations T +33 1 70 22 01 01 T +33 1 53 67 36 94 T +33 1 53 67 36 34 investisseur@streamwide.com streamwide@actus.fr adugast@actus.fr

