Streamwide porté par la montée en puissance de son activité SaaS

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 12,8 millions d'euros au premier semestre 2026, en progression de 12% sur un an, confirmant la poursuite de sa dynamique de croissance après une hausse déjà marquée de 24% au premier semestre 2025. Cette performance est portée par la vigueur de l'activité en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

Les deux pôles d'activité du groupe contribuent à cette progression. Les revenus de l'activité Plateformes (team on mission et team on the run) augmentent de 6%, soutenus par l'essor des revenus récurrents SaaS, qui ont été multipliés par trois sur la période. De son côté, l'activité historique Legacy affiche une croissance de 30%, malgré une base de comparaison particulièrement exigeante.

Streamwide se montre confiant pour le second semestre, porté par la montée en puissance de son modèle SaaS et le développement de ses activités à l'international. Le groupe compte notamment sur le lancement commercial imminent de la solution FirstNet Fusion avec AT&T-FirstNet, qui devrait accélérer les revenus récurrents. Il met également en avant un pipeline commercial soutenu, notamment en Asie-Pacifique, ainsi que de nouvelles opportunités dans les secteurs de la défense, des transports et de l'énergie.

Dans ce contexte, Streamwide estime être bien positionné pour poursuivre sa croissance et renforcer la récurrence de ses revenus, tout en poursuivant ses investissements technologiques.