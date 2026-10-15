STREAMWIDE : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2026

Paris, le 15 octobre 2026 – STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – éligible PEA PME-ETI), le spécialiste des solutions logicielles de communications sécurisées et d'activités critiques, informe ses actionnaires et l'ensemble de la communauté financière du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers et sur le site d'Euronext de son Rapport Financier Semestriel 2026.

Ce rapport est tenu à disposition du public sur le site de la Société ( www.streamwide.com ), ainsi que sur les sites de l'AMF et d'Euronext.

Agenda financier : Chiffre d'affaires annuel 2026, le mardi 16 février 2027 après la clôture des marchés d'Euronext à Paris

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059. Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Pour plus d'informations, Streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @ streamwide et X @streamwide .

Contacts

Pascal Beglin | Olivier Truelle Mathieu Omnes Amaury Dugast Président Directeur Général | DAF Relations investisseurs Relations presse T +33 1 70 22 01 01 T +33 1 53 67 36 92 T +33 1 53 67 36 34 investisseur@streamwide.com streamwide@actus.fr adugast@actus.fr